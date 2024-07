Spannung vor dem Rennen von Tim Hellwig Tritt dieser Saar-Triathlet in die Fußstapfen von Jan Frodeno?

Jetzt gilt es für Tim Hellwig. Der Triathlet der DJK SG St. Ingbert startet, sofern es die Wasserqualität in der Seine zulässt, an diesem Dienstagmorgen um 8 Uhr in seinen ersten olympischen Wettkampf. „Ich werde versuchen, mein bestes Rennen in diesem Jahr abzuliefern. Wenn es ideal läuft, kann ich im Kampf um die Medaillen mitmischen“, sagt der Sportsoldat, dämpft aber zu hohe Erwartungen: „Es ist mein Ziel, alles aus mir herauszuholen. Wenn es dann der zehnte Platz wird, wäre ich auch zufrieden.“