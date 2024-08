Olympia 2024 in Paris Saar-Athlet Richard Ringer wird Zwölfter im Marathon – Äthiopier Tamirat Tola Olympiasieger

Als auch Ringer zurückfiel, arbeitete sich Fitwi in Versailles zurück in die rund ein Dutzend Läufer starke Führungsgruppe. Am steilen Anstieg vor Kilometer 30 suchte Tola die Entscheidung, Fitwi konnte ebenso wenig folgen wie die anderen. Ringer ging so auf den letzten Kilometern noch vorbei.