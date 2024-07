Er trainierte in Saarbrücken Palästinenser Dwedar will mit seinem Olympia-Start den Leuten in der Heimat Kraft geben

Es ist ein sonniger Nachmittag am Saarbrücker Sportcampus Saar. Mohammed Dwedar absolviert im Leichtathletik-Stadion gerade sein Trainingsprogramm. Unter der Anleitung des Trainerteams Ralph Mouchbahani und Lena Barthel stehen für den 23-jährigen Mittelstrecken-Läufer aus Palästina Technikübungen an. Dwedar ist mit Fleiß bei der Sache. In den letzten Tagen vor dem Höhepunkt seiner Sportler-Laufbahn gibt er nochmal alles, um in Bestform zu kommen – unter Bedingungen, die er normalerweise so nicht hat.