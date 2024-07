Olympisches Badminton-Turnier Marvin Seidel und das Knie-Drama um Partner Lamsfuß: Wird es in Paris halten?

Seit Dienstag ist Badminton-Nationalspieler Marvin Seidel vom 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim in Paris, hat sein Zimmer im Olympischen Dorf bezogen. An diesem Freitag wird der 28 Jahre alte St. Ingberter bei der Eröffnungsfeier der Spiele auf der Seine mit von der Partie sein, ehe es am nächsten Tag ernst wird.