Kolumne Olympia vor der Haustür Instagram-Königin Pauline begeistert Fans mit Paris-Einblicken

Vorhang auf, Bühne frei. An diesem Samstag beginnen endlich die Wettkämpfe der Olympischen Spiele – endlich geht es um die Medaillen. Und acht Sportler aus dem Saarland sind mittendrin. Drei der acht – Volleyballer Moritz Reichert, Badmintonspieler Marvin Seidel und Handballer Marko Grgic – sind direkt an diesem Samstag gefordert, Turnerin Pauline Schäfer-Betz am Sonntag. Am Dienstag folgt Triathlet Tim Hellwig. Einzig Bahnradfahrerin Lisa Klein (6. August) und Marathonläufer Richard Ringer (10. August) müssen sich noch gedulden, Tischtennisspieler Patrick Franziska ist im Mannschaftswettbewerb (ab 5. August) ohnehin zunächst nur Ersatzmann.