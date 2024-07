Olympische Spiele in Paris St. Ingberter Seidel äußert sich zu Olympia-Aus: „Das war teilweise echt sehr emotional für mich“

Zwei Tage nach dem Rückzug des deutschen Badminton-Herrendoppels Marvin Seidel/Mark Lamsfuß in Paris hat sich der St. Ingberter Seidel erstmals zu den Umständen des vorzeitigen Olympia-Aus geäußert. „Ich muss ganz ehrlich sagen – ich bin voll okay mit der Entscheidung. Es macht in Anbetracht aller Umstände am meisten Sinn, nicht weiterzuspielen“, erkennt Seidel an, dass die schwere Knieverletzung seines Partners Lamsfuß ein erneutes Antreten zum zweiten Gruppenspiel falsch gewesen wäre.