Olympia vor der Haustür Diese Luxemburgerin sorgt in Paris für unglaubliche Superlative

Wie so viele andere Tischtennisspieler aus China spielt sie wegen der großen Konkurrenz in der Heimat für ein anderes Land. Lian, die 1983 WM-Gold für China gewonnen hatte, tritt seit 1991 für unser Nachbarland Luxemburg an. Bei der Eröffnungsfeier auf der Seine hatte die 1,57 Meter kleine große Frau mit Kugelstoßer Bob Bertemes die Fahne getragen. Die 61-Jährige erlebt ihre sechsten Spiele – die Fans lieben sie, feiern sie mit stehenden Ovationen. Sicher auch an diesem Mittwoch gegen die Weltranglistenerste und Weltmeisterin Sun Yingsha, natürlich aus China.