„Nach wie vor alles etwas surreal“ Saar-Handballer bei Olympia – die unglaubliche Reise der Grgics geht weiter

Manche Momente sind fast zu schön, um wirklich wahr zu sein. Sie fühlen sich an wie in einem Traum, aber am Ende sind sie doch Realität. Genau einen solchen Moment erlebten der saarländische Handball-Nationalspieler Marko Grgic und sein Vater Danijel, selbst einst Handballer auf Top-Niveau, am vergangenen Freitag bei den Olympischen Spielen in Paris.