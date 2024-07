Kolumne Olympia vor der Haustür Wenn das olympische Fieber um sich greift

Wir schreiben den Herbst des Jahres 2000. In einer kleinen Stadt in der Vulkaneifel sitzt ein achtjähriger Junge in den frühen Morgenstunden wie gefesselt vor dem Fernseher. Eigentlich hätte es Fernsehen zu dieser Uhrzeit für ihn nie gegeben, doch da es für ihn an diesem Tag zum Flughafen in den Urlaub mit seiner Familie nach Mallorca geht, ist er bereits wach.