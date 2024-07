Spiele in Paris Olympia-Eröffnung: Lady Gaga singt auf goldener Treppe

Paris · Bei der Olympia-Eröffnung in Paris wurden zahlreiche Stars erwartet. Ein Gast begeistert - und knüpft an einen alten französischen Erfolg an.

26.07.2024 , 20:05 Uhr

Lady Gaga sang bei der Olympia-Eröffnungsfeier einen französischen Klassiker. Foto: Sina Schuldt/dpa

Superstar Lady Gaga hat kurz nach Beginn der Olympia-Eröffnungszeremonie das Publikum begeistert. Auf einer goldenen Treppe gab die 38-Jährige „Mon truc en plumes“ von Zizi Jeanmaire zum Besten. Mit den Worten „Guten Abend und willkommen in Paris“ begann die Sängerin ihren Auftritt. Zu Beginn verdeckten Tänzer das Gesicht von Lady Gaga noch mit rosa Feder-Fächern. Die Kulisse erinnerte an ein Paris wie aus dem Bilderbuch. Der Auftritt fand nach dpa-Informationen allerdings nicht live statt. Als die Showeinlage während der Eröffnungszeremonie gezeigt wurde, war die Bühne verwaist. Offenbar wurde der Act vorher aufgezeichnet. Die Original-Tanznummer des Liedes, das auf Deutsch „Mein Federzeug“ heißt, ebenfalls mit einem großen Feder-Fächer war einst das Markenzeichen der Tänzerin und Sängerin Jeanmaire. Es war nicht der erste Auftritt der US-Amerikanerin auf Französisch, sie sang bereits in dem Film „A star is born“ sie bereits in der Sprache. © dpa-infocom, dpa:240726-930-185649/1

(dpa)