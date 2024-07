Turnen bei Olympischen Spielen Olympia-Debütantin Kevric schlägt Biles am Stufenbarren

Olympia-Debütantin Helen Kevric hat in Paris US-Turnstar Simone Biles an einem Gerät hinter sich gelassen. Die 16-Jahre alte deutsche Mehrkampf-Meisterin bekam für ihre Übung am Stufenbarren 14,600 Punkte und damit 0,167 Zähler mehr als die viermalige Olympiasiegerin. „Darauf bin ich auch sehr stolz. Ich kann sagen, ich habe Simone Biles an einem Gerät geschlagen“, sagte die Stuttgarterin.