Wellenreiten Olympia-Auftakt: Surfer Elter verfehlt direktes Weiterkommen

Tim Elter hat zum Auftakt der Surf-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen den direkten Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 20-Jährige erhielt für seine Wellen im Meer vor Tahiti 4,00 Punkte und wurde damit Letzter in seinem Heat. Der siegreiche Ethan Ewing aus Australien zog mit 9,90 Zählern direkt in Runde drei ein. Elter und der zweitplatzierte Südafrikaner Jordy Smith haben in der zweiten Runde eine weitere Chance.