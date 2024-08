Spiele in Frankreich Olympia-Abschlussfeier beginnt mit Ode an Paris

Am Ende eines extrem heißen Tages waren 71.500 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Arena. Dazu wurden 9.000 Athleten und Athletinnen sowie Betreuerteams erwartet. Wie schon bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli wird es eine Parade geben. Die deutsche Flagge werden die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt tragen, die beide Gold geholt haben. „Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Wir freuen uns einfach nur“, sagte Rendschmidt dem ZDF.