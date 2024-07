Olympia 2024 in Paris Warum Maxi Klötzer Boxerin statt Eisprinzessin geworden ist

Eigentlich wollte Maxi Klötzer Eisprinzessin werden. „Das war mein großer Traum. Ich habe mit drei Jahren mit Eiskunstlauf begonnen und später in der Sportgrundschule auch fast jeden Tag trainiert. Damals habe ich Aljona Savchenko und Robin Szolkowy bei uns im Trainingszentrum in Chemnitz für ihren olympischen Traum hart arbeiten sehen. Da war für mich klar: Ich will auch Olympionikin werden.“ Jetzt, rund 14 Jahre später, wird der Traum wahr. Maxi Klötzer ist für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert. Als einzige deutsche Boxerin.