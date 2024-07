Olympische Spiele in Paris Saarländerin Pauline Schäfer-Betz verpasst Finaleinzug am Schwebebalken

Paris · Saarländerin Pauline Schäfer-Betz hat den den Einzug ins Finale verpasst. Bei den olympischen Turnwettbewerben in Paris patzte sie am Schwebebalken und verpasste damit die Top Acht in der Einzelwertung.

28.07.2024 , 14:25 Uhr

Foto: dpa/Virginia Mayo