Olympia 2024 in Paris In Tränen ausgebrochen – wenn Olympia-Stars ihre Idole treffen

Viele von uns werden diese Momente kennen, in denen wir einfach nur Fan sind und für einige Augenblicke noch einmal zum Kind werden. Und wer dieser Tage die Olympischen Spiele in Paris verfolgt, der kann miterleben, dass es auch den Athletinnen und Athleten dort in keiner Weise anders ergeht. Auch Profisportler haben Idole, zu denen sie aufblicken und denen sie im olympischen Dorf so nah kommen wie sonst nirgendwo.