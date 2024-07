Olympia 2024 in Paris Das sind die saarländischen Sportler bei den Olympischen Spielen

Sportart: Leichtathletik (Marathon)

Alter: 35 Jahre

Verein: LC Rehlingen

Ringer ging bereits bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro an den Start – damals noch über 5000 Meter. In Paris wird er im Marathon (42,195 Kilometer) antreten, der Disziplin, in der er 2022 sensationell den EM-Titel holte.