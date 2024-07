Was die Konkurrenz zum Franziska-Aus sagt „Patrick muss es einfach abschütteln und nach vorne schauen“

„Es tut sehr, sehr weh“ – die Entscheidung, dass er für die Olympischen Spiele in Paris nur als Ersatzmann nominiert wurde, hatte Patrick Franziska hart getroffen. Als Weltranglisten-Zehnter ist der Star-Spieler des Champions-League-Siegers 1. FC Saarbrücken der am besten positionierte deutsche Spieler. Doch für den Team-Wettbewerb in Paris wurden ihm Dimitrij Ovtcharov, Dang Qiu und Timo Boll vorgezogen. Die Entscheidung von Bundestrainer Jörg Roßkopf und Sportdirektor Richard Prause konnten viele nicht nachvollziehen – am wenigsten Franziska selbst. „Ich bin natürlich anderer Meinung“, gab er zu Protokoll. Vor allem die Phase, als er persönlich schon von seiner Ausbootung wusste, diese aber erst zwei Wochen später publik wurde, sei sehr hart gewesen, verriet der 32-jährige Bensheimer, dem es zuletzt als einzigem Europäer gelungen war, die drei Top-Chinesen um Olympiasieger Ma Long, Fan Zhendong und Xu Xin zu besiegen.