Olympia 2024 in Paris Frauen-Bahnrad-Vierer mit Saarländerin Lisa Klein kann Olympiasieg nicht wiederholen

In Tokio raste der deutsche Frauen-Vierer in Weltrekordzeit zu Gold. In Paris ist das Team nicht so schnell unterwegs und belegt Platz fünf in der Qualifikation. Maximal Bronze ist noch drin.

06.08.2024 , 19:15 Uhr

Foto: dpa/Jan Woitas

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen kann seinen Olympiasieg von Tokio nicht wiederholen. Franziska Brauße, Mieke Kröger, die Saarländerin Lisa Klein und Laura Süßemilch wurden bei den Sommerspielen im Velodrome von Saint-Quentin-en-Yvelines in der Qualifikation mit einer Zeit von 4:08,313 Minuten gestoppt und belegten den fünften Platz. Am schnellsten waren die Neuseeländerinnen, die in 4:04,679 knapp über dem Weltrekord blieben. Olympia 2024: Bahnrad-Vierer kann noch Bronze holen Gemäß dem Modus kann die deutsche Mannschaft nur noch maximal Bronze holen, da die vier besten Teams die zwei Finalisten ausfahren. Danach werden die Zeiten der restlichen sechs Mannschaften zur Ermittlung des Bronzelaufs genommen. Weltrekord der deutschen Bahnrad-Damen bei Olympia 2021 in Tokio Bei Olympia 2021 hatten Brauße, Kröger und Klein zusammen mit der inzwischen zurückgetretenen Lisa Brennauer Gold geholt und dabei in 4:04,242 Minuten einen immer noch aktuellen Weltrekord aufgestellt. Damals wurde der Vierer, der auch noch EM- und WM-Gold holte, gar zur Mannschaft des Jahres in Deutschland gekürt. Der deutsche Männer-Vierer war bereits am Montag in der Qualifikation gescheitert. Die 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung hatte aus deutscher Sicht aber ohnehin keine Priorität, da aufgrund von Nominierungsrichtlinien auch die Madison-Spezialisten Roger Kluge und Theo Reinhardt eingesetzt werden mussten.

(dpa)