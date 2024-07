Seit 2018 lebt er im Saarland Olympiastart für den Iran – ein Sulzbacher erfüllt sich einen Lebenstraum

2012 während der Olympischen Spiele in London sitzt in einer kleinen Stadt in der Nähe von Teheran ein kleiner Junge vor dem Fernseher. Der Neunjährige ist vollkommen vernarrt in Sport. Er ist bestens vorbereitet, hat sich vorher auf ein Blatt Papier geschrieben, welche Sportarten wann und wo übertragen werden. Quasi als eigene TV-Zeitschrift.