101 weitere Sportler nominiert Nächste Nominierungsrunde für Olympia – Saarländer mit dabei

Jetzt hat es Marvin Seidel schwarz auf weiß. Der Badmintonspieler des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim wurde am Mittwoch vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) offiziell für die Olympischen Sommerspiele in Paris nominiert. Der 28-jährige Saarländer gehört gemeinsam mit seinem Partner Mark Lamsfuß (BC Wipperfeld) zu den 16 Paarungen, die in der Disziplin Herrendoppel um die Medaillen kämpfen werden.