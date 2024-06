Vor Olympia 2024 Der erste Sport-Weltstar ist schon in Saarbrücken

Pusarla Venkata Sindhu ist im Saarland. Diese Nachricht dürfte beim normalen mitteleuropäischen Sportfan die Frage „Sindhu wer?“ aufwerfen. In Asien – vor allem in ihrer Heimat Indien – ist die 28-Jährige dagegen ein Superstar. 2016 gewann die Badmintonspielerin im Dameneinzel die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und holte sich 2019 die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften. Damit ist sie die erste indische Frau, der dieses Kunststück gelang. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio bestätigte sie ihre Weltklasse, wurde Dritte und holte sich die Bronzemedaille.