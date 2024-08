Kolumne Olympia vor der Haustür Schlaflose Nächte bei Olympia: Von Anti-Sex-Betten und kreativen Lösungen

Zu heiß, zu unbequeme Betten, zu wenig und zu schlechtes Essen, unzuverlässiger Transport, ein paar Diebstähle: Vieles wird bemäkelt und schnell in den sozialen Medien kundgetan. Auch Schwimm-Olympiasieger Thomas Ceccon aus Italien schien mit den Betten nicht zufrieden. In den sozialen Medien tauchte nämlich ein Foto auf, das Ceccon schlafend in einer Grünanlage zeigt. Aufgenommen und geteilt vom saudischen Ruderer Husein Alireza. Ceccon, Olympiasieger über 100 Meter Rücken, ruhte offesichtlich lieber im Freien als im Dorf.