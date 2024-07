Kolumne Olympia vor der Haustür Saar-Badminton-Ass Marvin Seidel teilt kurioses Olympia-Erlebnis: „Unglaublich, oder?“

Die Pre-Camps in Saarbrücken am Sportcampus werden leerer und leerer – dafür wird das Olympische Dorf in Paris voller und voller. Der Dienstag war in Frankreich Hauptanreisetag für Athletinnen und Athleten aus aller Welt. Im Verlauf der Spiele werden über 14 000 Sportler, Betreuer und Trainer in unmittelbarer Nähe des Stade de France und des Centre Aquatique de Saint-Denis, dem Schwimmstadion, wohnen, schlafen und essen.