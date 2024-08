Favoritin scheitert „Notfall-Niveau“: Olympia-Aus für Top-Schützin Vennekamp

Doreen Vennekamp ist als nächste Goldkandidatin des Deutschen Schützen-Bundes vorzeitig bei Olympia gescheitert. Nach den verpassten Finals von Gewehrschützin Anna Janßen kam auch die Weltmeisterin und Weltschützin des Jahres 2023 in ihrer Paradedisziplin Sportpistole nur auf Platz 13. In der Qualifikation leistete sich die 29 Jahre alte Weltranglistenerste aus Steinbach-Hallenberg einen schwachen Start. In den drei Schnellfeuer-Runden überzeugte die Topfavoritin zwar, konnte den Rückstand im starken Teilnehmerfeld jedoch nicht mehr aufholen.