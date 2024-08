Olympia in Paris Nierenstein: Hochspringer Tamberi muss Anreise verschieben

Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi hat seine Anreise zu den Sommerspielen in Paris wegen eines Nierensteins verschieben müssen. „Drei Tage vor dem Wettkampf, für den ich alles geopfert habe, finde ich mich jetzt hilflos im Bett wieder mit 38,8 Grad Fieber“, schrieb der 32 Jahre alte Fahnenträger des italienischen Teams am Abend auf Instagram. Er hoffe, am Montag mit einem Tag Verspätung nach Paris reisen zu können.