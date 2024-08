Leichtathletik Niederländerin Hassan gewinnt nach Bahn-Bronze Marathon-Gold

Sifan Hassan hat nach zweimal Bronze auf der Bahn Olympia-Gold im Marathon gewonnen. Die Niederländerin siegte in einem packenden Schlussspurt in der olympischen Rekordzeit von 2:22:55 Stunden vor der Weltrekordlerin Tigst Assefa aus Äthiopien, beim Finale kam es zwischen den beiden sogar zum Körperkontakt. Dritte wurde die Kenianerin Hellen Obiri, die ihre dritte olympische Medaille holte. „Ich fühle mich wie in einem Traum“, sagte die in Äthiopien geborene Niederländerin.