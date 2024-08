Olympische Spiele in Paris „Nie aufgegeben“: Beach-Duo Ehlers und Wickler jetzt um Gold

Im Finale geht es für das Duo am Samstagabend (22.30 Uhr) gegen den Sieger des Duells zwischen David Ahman/Jonatan Hellvig (Schweden) und Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Katar). Die Schweden sind nach einer bislang überragenden Saison die großen Favoriten des Turniers. Doch Ehlers und Wickler haben alle ihre sechs bisherigen Spiele in Paris gewonnen - meist in beeindruckender Manier.