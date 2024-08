Olympische Spiele Neugebauer in Silber-Euphorie: „Wow, das gehört mir“

„Eigentlich ist das doch auch gaga, was Neugebauer da gemacht hat?! Vor zwei Jahren noch unerfahrener College-Rookie mit einer unfassbar mitreißenden Ausstrahlung, der in diesem Jahr schon vier erstklassige Mehrkämpfe absolviert hat und jetzt hängt er sich nach einer harten, langen College-Saison die olympische Silbermedaille um“, schrieb ARD-Experte Busemann in seiner Kolumne. „Und wenn man sieht, was der noch draufhat, dann werden wir nicht nur heute Spaß mit ihm haben.“