Olympische Spiele Neugebauer im Silber-Traum: „Wow, das habe ich echt gemacht“

U23-Europameister Markus Rooth aus Norwegen hatte nach reihenweise persönlichen Bestleistungen mit 8.796 Punkten 48 Zähler Vorsprung vor Neugebauer, der alles gegeben hatte. Am Morgen nach der olympischen Tortur sah der deutsche Zehnkampf-Sonnyboy trotzdem blendend erholt aus. Noch ohne rauschende Olympia-Party und in Erwartung der Siegerehrung am Abend absolvierte er den nächsten Interview-Abschnitt gewohnt cool und mit einem Kaffee in der Hand.