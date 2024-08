Olympische Spiele Neugebauer auf Goldkurs: „Arbeit ist noch nicht fertig“

War er bei den Weltmeisterschaften gerne mit Autogrammeschreiben beschäftigt und erfüllte freundlich jede Menge Fotowünsche, so trat er in Saint-Denis noch fokussierter auf. Auch den Gang durch die Interviewzone absolvierte er im Eil-Tempo - Regeneration stand an. „Neues Mindset, ich werde aus meinen Fehlern lernen und dann sehen wir mal, was ich machen kann“, sagte Neugebauer.