Olympia in Paris Negative Kommentare motivieren Handballer Späth

Das Ticket fürs Viertelfinale haben Deutschlands Handballer schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Slowenien am Sonntag gebucht. Der Umzug nach Lille, wo die K.o.-Phase gespielt wird, ist den DHB-Herren sicher. „Ich will mich jetzt nicht ausruhen“, kündigte Späth an. „Das wichtigste ist bei allem, dass wir solche Spiele gewinnen und mit was Glänzendem nach Hause fahren.“