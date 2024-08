Olympische Spiele in Paris Nach Tokio: Fünfkämpferin Zillekens fühlt sich „gewappnet“

Das erste Fechten in Paris lief für sie und Teamkollegin Rebecca Langrehr eher mittelmäßig. „Aber ich weiß, dass ich noch eine Chance habe, ins Finale zu kommen. Ich muss alles geben.“ In der Fechthalle im Norden von Paris habe sie noch nicht an Tokio denken müssen, schilderte Zillekens. Anders sei das im olympischen Dorf, wo sie sich selbst aber zu intensive Erinnerungen an 2021 verbiete, um fokussiert zu bleiben.