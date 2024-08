Sommerspiele in Paris Nach Silber-Coup: Bogenschützen schon wieder gefordert

Unruh ist am Sonntag (10.48 Uhr) gegen den Briten Tom Hall im Achtelfinale wieder gefordert, Kroppen trifft sogar schon am Samstag (10.22 Uhr) auf die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien. Auch für sie geht es um den Einzug ins Viertelfinale. „Ich freue mich über das, was passiert ist, aber es ist ein neuer Tag“, sagte Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet und ergänzte: „Ich werde beim Aufstehen vermutlich sehen, wie es mir geht. Ob ich gut schlafen konnte oder eben nicht, weil viel im Kopf rumging.“ Jedenfalls wolle sie „so gelassen wie möglich in den Tag zu starten“.