Sportgymnastik in Paris Nach Olympiasieg: Gymnastinnen wollen raus aus der Nische

Der glanzvolle Auftritt von Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und der viertplatzierten Margarita Kolosov in Paris soll ihren Sport aus der Nische zu größerer Aufmerksamkeit führen. „Ich hoffe, dass die Rhythmische Sportgymnastik populärer wird in Deutschland. Auf jeden Fall haben die Leute Interesse an unserer Sportart. Es ist auch ein sehr schöner Sport“, sagte Bundestrainerin Yuliya Raskina in Paris.