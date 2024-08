Breaking Nach Olympia: Australische Breakdancerin äußert sich zu Hass

Die australische Breakdancerin Rachael Gunn, die bei den Olympischen Spielen in Paris mit ihren besonderen Bewegungen schnell ein Internet-Phänomen wurde, hat sich enttäuscht über den folgenden Hass im Netz geäußert. In einem Instagram-Video sagte die 36-Jährige, dass die Reaktionen, mit denen sie konfrontiert wurde, „ziemlich verheerend“ gewesen seien. „Ich bin froh, dass ich in der Lage war, etwas Freude in euer Leben zu bringen“, sagte Gunn. „Mir war nicht klar, dass das auch die Tür zu so viel Hass öffnen würde.“ Das sei niederschmetternd gewesen.