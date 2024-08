Olympia in Paris Nach Botschaft für Frauenrechte: Breakerin disqualifiziert

Die afghanische Breakerin Talash ist nach ihrem Zeichen für Frauenrechte in ihrer Heimat bei der Olympia-Premiere des Tanzsports disqualifiziert worden. Die 21-Jährige hatte bei ihrem Auftritt am Freitag einen hellblauen Umhang mit der Aufschrift „Free Afghan Women“ („Befreit afghanische Frauen“) präsentiert. Dies wertete die World DanceSport Federation laut einer Mitteilung als „Zeigen eines politischen Slogans“ und disqualifizierte die Athletin. Sie war in der Vorqualifikation des Wettbewerbs auch bereits sportlich ausgeschieden.