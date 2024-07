Nach Brandanschlägen Nach Anschlägen auf Bahn in Frankreich sind Schäden behoben

Nach einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ könnten die Anschläge möglicherweise einen linksradikalen und olympia-kritischen Hintergrund haben. Ein seltsames Bekennerschreiben mit Bezügen zur Ultralinken sei an mehrere französische und internationale Medien geschickt worden, berichtete „Le Parisien“ am Samstagabend. Die Täter bekennen sich zu den Brandanschlägen und deuteten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen.