Olympia Mountainbike: Pidcock siegt nach Defekt-Drama

Trotz Defekts hat sich Thomas Pidcock in einem packendem Mountainbike-Rennen durchgesetzt und ist wie schon in Tokio Olympiasieger. Der Brite siegte am Hügel von Élancourt westlich von Paris vor dem Franzosen Victor Koretzky und dem Südafrikaner Alan Hatherly. Dabei lag Pidcock aufgrund eines Defekts zur Halbzeit des Rennens bereits weit zurück, ehe er sich mit einem waghalsigen Manöver auf den letzten Metern durchsetzte - was das Publikum mit Pfiffen quittierte.