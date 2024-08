Olympia Morddrohung: Regisseur der Eröffnungsfeier erstattet Anzeige

Die Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag wurde teils deutlich kritisiert. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und Vertreter der katholischen Kirche nahmen Anstoß an einer Szene, die einige Zuschauer an Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde „Das letzte Abendmahl“ erinnert hatte, bei dem Jesus Christus und seine Apostel dargestellt sind. Bei der Eröffnungszeremonie traten an dieser Stelle Dragqueens, ein Transgender-Model und ein fast nackter Sänger auf.