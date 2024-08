Olympia Mittagsschlaf und Einschulung: Ludwig geht in Beach-Rente

„Ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden, aber es hat tierisch viel Spaß gemacht. So etwas macht mir natürlich auch Spaß und ist auch interessant“, sagte Ludwig, nachdem sie in der Morgensonne von Paris den Viertelfinal-Einzug von Nils Ehlers und Clemens Wickler am Mikrofon begleitet hatte, der Deutschen Presse-Agentur.