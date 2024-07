Rudern bei Olympia „Mit dem Rücken zur Wand“ - Dämpfer für den Achter

Nach dem ernüchternden dritten Platz muss das DRV-Paradeboot in den Hoffnungslauf. „Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand, müssen alles in die Waagschale werfen und weiter an uns glauben“, kommentierte Achter-Trainerin Sabine Tschäge mit Blick auf die zweite Chance am Donnerstag, wenn vier weitere Final-Startplätze vergeben werden.