Olympische Spiele Mihambo: Corona-Infektion ändert nichts an Olympia-Zielen

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hält trotz ihrer Erkrankung im Vorfeld der Olympischen Spiele an ihren Medaillen-Ambitionen fest. „Die Corona-Infektion hat nichts an meinen Zielen für Olympia geändert. Aber in der Olympia-Vorbereitung haben mich Lungen-Probleme und eine reduzierte Belastbarkeit begleitet, was die Erholung erschwert“, sagte die 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Im schlimmsten Fall muss ich in Paris mit weniger als sechs Versuchen auskommen.“