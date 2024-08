Debatte bei Olympia Menschenrechtler: Hass im Netz gegen Boxerinnen stoppen

Beide Athletinnen werden in sozialen Netzwerken angefeindet. „Das entsetzliche Ausmaß an Online-Missbrauch gegen Imane Khelif and Lin Yu-Ting ist ein weiteres tief verstörendes Beispiel des toxischen, sexistischen und rassistischen Diskurses, der Frauen Schaden im Sport und in der Gesellschaft zugefügt hat“, sagte Stephen Cockburn von Amnesty International in der Mitteilung der Sports & Rights Alliance. „Diese Frauen haben nichts falsch gemacht und werden trotzdem mit Hass gejagt.“