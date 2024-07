Olympische Spiele in Paris Mehr Trauer als Freude: Butkereit holt deutsches Judo-Silber

Butkereit war mit reichlich Selbstvertrauen zu den Spielen gereist. Immerhin hatte sie zuvor in diesem Jahr schon zwei Grand Slams gewonnen - den in der usbekischen Hauptstadt Taschkent und den in Paris. „Magisch“ sei das gewesen, meinte sie über den Sieg im Februar. Kein Wunder also, dass Butkereit nun mit einem guten Gefühl in die französische Metropole zurückgekehrt war - trotz einer Knieverletzung, die sie vor drei Monaten noch erlitten hatte.