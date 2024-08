Olympische Spiele Medien: Hochspringer Tamberi verspätet doch nach Paris

Mit Verspätung hat sich Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi auf den Weg zu den Sommerspielen in Paris gemacht. Videos italienischer Medien zeigten den 32 Jahren alten Fahnenträger des italienischen Teams am Nachmittag auf dem Flughafen in Rom. Dort hob dann später ein Flugzeug in Richtung Paris ab, wo am Mittwoch die Qualifikation stattfindet. Das Finale folgt am Samstag.