Regatta vor Marseille Medaillenchancen vergeben: Enttäuschung bei Olympia-Seglern

„Es lag nicht am Wind, nicht an den Bedingungen. Am Ende gewinnt immer noch der Beste“, sagte Steuermann Diesch, dessen Onkel und Vater Jörg und Eckart Diesch 1976 Olympia-Gold im Flying Dutchman gewonnen hatten. „Es liegt an uns, unserer Herangehensweise, unsere Fähigkeiten aufs Wasser zu bringen.“