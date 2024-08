Leichtathletik So geht der Rehlinger Richard Ringer den olympischen Marathon an

Auch wenn es ein wenig merkwürdig klingt, wird Richard Ringer auch bei diesen Olympischen Spielen in Paris am Ende wieder einer der letzten sein – und kein Problem damit haben. Zumindest solange es auch diesmal nur auf diese eine einzige Tatsache beschränkt bleiben wird. Während viele Athletinnen und Athleten das Dorf nach dem Ende ihrer Wettkämpfe bereits wieder verlassen haben, ist der Marathonläufer am vergangenen Donnerstag überhaupt erst dort angekommen.