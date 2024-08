Olympische Sommerspiele Mäßiger Start: Deutsche Kletterer bangen um Olympia-Finale

Die deutschen Kletterer haben bei den Olympischen Spielen einen mäßigen Start in ihren Wettkampf hingelegt. Nach dem ersten Teil des Halbfinals müssen Yannick Flohé und Alexander Megos um den Einzug ins Finale zittern. In der ersten Teildisziplin Bouldern - also dem Klettern von schwierigen Aufgaben in Absprunghöhe - kam Flohé auf Platz zwölf. Megos wurde nur 15. von insgesamt 20 Startern.