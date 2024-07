Gelungener Start Märtens schwimmt als Schnellster ins Olympia-Finale

Freistilschwimmer Lukas Märtens hat seine Favoritenrolle bei den Olympischen Spielen über 400 Meter eindrucksvoll untermauert. Der 22-Jährige schwamm in Paris die schnellste Zeit der Vorläufe und zog damit ganz souverän ins Finale am Abend ein (20.42 Uhr/ARD und Eurosport). In 3:44,13 Minuten siegte er vor dem Brasilianer Guilherme Costa.